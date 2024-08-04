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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yüzme Branşında Tarihi Rekorlar

ABD yüzmede altın madalya kazandı, Asya ve Okyanusya yeni rekorlar kırdı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:07
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yüzme Branşında Tarihi Rekorlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşında nefes kesen anlar yaşandı. Karma 4x100 karışık stil finalinde ABD ekibi, 3 dakika 37 saniye 43 salise ile hem olimpiyat hem de dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Bir Rekor Daha

Bir önceki rekor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya tarafından 3 dakika 37 saniye 58 saliselik süreyle kırılmıştı. Ancak ABD, bu başarıyı geride bırakarak Tarih yazdı.

Madalyalar Belli Oldu

Yarışmada Çin, 3 dakika 37 saniye 55 saliselik süresiyle Asya rekoru kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Avustralya ise 3 dakika 38 saniye 76 salise ile Okyanusya rekorunu eline alarak bronz madalya kazandı.

Bu unutulmaz performans, spor tarihinin yeni sayfalarını yazmaya devam ediyor.

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