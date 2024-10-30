Paris 2024 Paralimpik Sporcuları 'Paris Zaferi' Gala Gecesinde Buluşacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Hazırlık

Başarılı paralimpik sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kapsamında elde ettikleri başarıları kutlamak üzere İstanbul'da bir araya geliyor. Gala gecesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından düzenleniyor.

Gala Gecesi Detayları

13 Kasım Çarşamba günü, Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşecek olan bu özel etkinlikte, sporcuların birbirleriyle deneyimlerini paylaşarak, elde ettikleri başarıları bir arada kutlaması bekleniyor.

Gecenin Önemi

Bu gala, sporcuların sosyal dayanışma ve başarılarını vurgulamaları açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, paralimpik sporcular için motivasyon kaynağı olmanın yanı sıra, toplumda engelli bireylerin kazanımlarını gözler önüne serme fırsatı sunuyor.