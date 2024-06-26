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Portekiz-Gürcistan maçında Ronaldo'ya penaltı verilmedi, dünya basını şaşkın

EURO 2024'te Portekiz-Gürcistan maçında Cristiano Ronaldo'nun ceza sahasında net bir şekilde formasından çekilmesine rağmen penaltı verilmedi. Ronaldo'nun itirazları sonucu sarı kart görmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 23:19
Portekiz-Gürcistan maçında Ronaldo'ya penaltı verilmedi, dünya basını şaşkın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı devam ederken, Portekiz ile Gürcistan arasında oynanan maçta sahalarda ender rastlanacak olaylar yaşandı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Cristiano Ronaldo'nun ceza sahasında net bir şekilde formasından çekilmesine rağmen hakem penaltı kararı vermedi.

RONALDO'YA PENALTI VERİLMEDİ

Maçın henüz başında yaşanan pozisyonda, Gürcistanlı savunma oyuncusu, Cristiano Ronaldo'yu ceza sahasında formasından çekti. Bu bariz faul, hakem tarafından görmezden gelindi ve penaltı kararı çıkmadı. Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo, pozisyonun ardından hakeme yoğun bir şekilde itiraz etti.

BİR DE SARI KART GÖRDÜ

Ronaldo'nun itirazlarının ardından hakem, kendisine sarı kart gösterdi. Bu karar, sahada ve tribünlerde büyük şaşkınlık yarattı. VAR'ın pozisyonu incelemesi beklenirken, herhangi bir uyarı gelmemesi de dikkat çekti.

DÜNYA BASINI GÜNDEMİNDE

Ronaldo'nun penaltı beklediği pozisyonda hakem tarafından görmezden gelinmesi ve ardından sarı kart görmesi, dünya basınında geniş yankı buldu. Birçok spor gazetesi ve medya kuruluşu, bu olayı manşetlerine taşıdı ve hakem kararını eleştirdi.

Bu olay, Portekiz'in maçtaki performansını ve moralini olumsuz etkiledi. Takım, maç boyunca bu tartışmalı karardan dolayı konsantrasyon kaybı yaşadı. Gürcistan ise güçlü rakibi karşısında iyi bir mücadele sergileyerek önemli bir sonuç elde etti.

euro

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