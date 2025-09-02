Premier Lig Transfer Harcamasında Avrupa'yı Solladı: 3,6 Milyar Avro Rekoru

Genel tablo

Premier Lig, toplam 3,6 milyar avro ile birinci sırada bulunurken, onu Serie A 1,19 milyar avro ve Bundesliga 851 milyon avro izledi. LaLiga ekipleri 684 milyon avro, Ligue 1 ise 662 milyon avro harcadı. Türkiye'den Süper Lig ise listede 321 milyon avro ile 7. sırada yer aldı.

Liglerin gelir-gider farkı

Yaz dönemini artıda kapatan yalnızca iki lig oldu. Bundesliga, 1,03 milyar avro gelirle ve 175 milyon avro fazla vererek pozitif sonuç elde etti. Ligue 1 de 974 milyon avro gelir ve 313 milyon avro farkla artıda tamamladı. Diğer liglerin gelir-gider farkları ise şu şekilde kayda geçti:

Premier Lig: Gider 3,55 milyar, Gelir 2,07 milyar, Fark -1,48 milyar.

Serie A: Gider 1,19 milyar, Gelir 1,10 milyar, Fark -84 milyon.

LaLiga: Gider 684 milyon, Gelir 637 milyon, Fark -47 milyon.

Ligue 1: Gider 662 milyon, Gelir 974 milyon, Fark 313 milyon.

Portekiz Ligi: Gider 335 milyon, Gelir 353 milyon, Fark 18 milyon.

Süper Lig: Gider 321 milyon, Gelir 158 milyon, Fark -163 milyon.

En hızlı ve en fazla harcayan kulüp: Liverpool

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, geçen sezonki şampiyonluğun ardından yaz döneminin en hızlı takımı olarak öne çıktı. Kulüp, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i 116 milyon avro karşılığında kadrosuna katarak kendi rekorunu kırdı. Ayrıca Newcastle United'ın izin vermemesiyle gündeme gelen Alexander Isak transferini son gün rekor bedelle tamamlayan Liverpool, toplamda 144 milyon avro ile İngiltere futbol tarihinin yeni rekorunu da alt üst etti.

Lig bazında en fazla harcama yapan takımların öne çıkanları şunlar oldu: Liverpool (Premier Lig) 484 milyon avro, Bayer Leverkusen (Bundesliga) 198 milyon, Atletico Madrid (LaLiga) 176 milyon, Milan (Serie A) 164 milyon, Strasbourg (Ligue 1) 128 milyon. Süper Lig'de ise Galatasaray 148 milyon avro ile Strasbourg'un önünde yer aldı.

Transfer gelirinde zirve: Chelsea

Transfer piyasasının vazgeçilmez isimlerinden Chelsea, bu yaz UEFA'nın finansal fair-play kuralları doğrultusunda elde ettiği gelirle dikkat çekti. Gönderdiği oyuncular sayesinde kasasına 332 milyon avro koyan Maviler, bu alanda yeni bir rekora imza attı. Chelsea; Christopher Nkunku'yu Milan'a, Noni Madueke'yi Arsenal'a ve Joao Felix'i Al Nassr'a gönderirken sezonu 4 milyon avro artıda kapadı.

Lig bazında transfer gelirlerinde öne çıkan takımlar: Chelsea (Premier Lig) 332 milyon, Bayer Leverkusen (Bundesliga) 229,5 milyon, Milan (Serie A) 169 milyon, Monaco (Ligue 1) 117 milyon, Villarreal (LaLiga) 108 milyon. Süper Lig'de en fazla gelir elde eden kulüp Trabzonspor olarak öne çıktı (36 milyon avro).

Sonuç

Yaz transfer dönemi, Premier Lig'in mali gücünü tekrar gösterdi ve Avrupa transfter pazarında harcamaların merkezinde yer aldı. Ancak gelir-gider dengesi açısından yalnızca birkaç lig artıda kalabildi ve bazı ligler yüksek harcamalar nedeniyle bütçe baskısı altında kaldı.