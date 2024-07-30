Rakip Bulamayan Milli Sporcuların Antrenman Stratejisi

Antalya'da Birlikte Antrenman Yapan Milli Sporcular

Muaythai büyükler dünya ikincisi 18 yaşındaki Zeliha Nur Kamaç ile Dünya Kupası şampiyonu 22 yaşındaki Etem Karatarla, kendilerine rakip bulamayınca, Yasin Urlu gözetiminde beraber antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Kısa Sürede Büyük Başarılar

Zeliha Nur Kamaç, 7 yıl önce başladığı muaythai sporunda kısa sürede önemli başarılara imza attı. Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda büyüklerde ikincilik elde eden Kamaç, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Uygun Rakip Bulmanın Zorluğu

Kendi sıkletlerinde antrenman yapacak rakip bulamadıklarından dolayı Etem Karatarla ile antrenman yapma kararı alan iki sporcu, antrenörleri Yasin Urlu ile birlikte günde çift antrenman yaparak karşılaşmalara hazırlanmaktadır.

Yasin Urlu'nun Görüşleri

Yasin Urlu, Zeliha'nın sıkletinde bölgesinde rakipsiz olduğunu ve bu yüzden antrenmanlarda zorlandıklarını belirtti. Urlu, "Zeliha ile Etem, birbirlerini başarıya motive ediyor ve geliştirmeye yardımcı oluyorlar." dedi.

Zeliha Nur Kamaç'ın Deneyimleri

Zeliha, muaythaiye 2017'de kilo vermek amacıyla hobi olarak başladığını ve 2019'da Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak spora devam etme kararı aldığını belirtti. "Maalesef benim kilomda ve boyumda kız sporcu bulmak zor. Bu nedenle erkek sporculardan yararlanıyorum," dedi.

Etem Karatarla'nın Başarıları

Etem Karatarla ise, 14 yaşında babasının tavsiyesiyle başladığı muaythaide pek çok uluslararası derecelere sahip. Karatarla, "Zeliha ile antrenmanlar bizi olumlu etkiliyor, teknik ve taktik olarak birbirimize destek oluyoruz," dedi.

Antalya’da spor yaşamlarını sürdüren Muaythai büyükler dünya ikincisi 18 yaşındaki Zeliha Nur Kamaç (sağda) ile Dünya Kupası şampiyonu 22 yaşındaki Etem Karatarla (solda), kendilerine rakip bulamayınca, Muaythai Milli Takımı Antrenörü Yasin Urlu (ortada) gözetiminde, şampiyonalara birlikte antrenman yaparak hazırlanıyor. Antrenör Yasin Urlu, Kamaç ve Karatarla, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Antalya’da spor yaşamlarını sürdüren Muaythai büyükler dünya ikincisi 18 yaşındaki Zeliha Nur Kamaç (sağda) ile Dünya Kupası şampiyonu 22 yaşındaki Etem Karatarla (solda), kendilerine rakip bulamayınca, Muaythai Milli Takımı Antrenörü Yasin Urlu (ortada) gözetiminde, şampiyonalara birlikte antrenman yaparak hazırlanıyor. Antrenör Yasin Urlu, Kamaç ve Karatarla, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Antalya’da spor yaşamlarını sürdüren Muaythai büyükler dünya ikincisi 18 yaşındaki Zeliha Nur Kamaç (sağda) ile Dünya Kupası şampiyonu 22 yaşındaki Etem Karatarla (solda), kendilerine rakip bulamayınca, Muaythai Milli Takımı Antrenörü Yasin Urlu (ortada) gözetiminde, şampiyonalara birlikte antrenman yaparak hazırlanıyor. Antrenör Yasin Urlu, Kamaç ve Karatarla, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Antalya’da spor yaşamlarını sürdüren Muaythai büyükler dünya ikincisi 18 yaşındaki Zeliha Nur Kamaç (sağda) ile Dünya Kupası şampiyonu 22 yaşındaki Etem Karatarla (solda), kendilerine rakip bulamayınca, Muaythai Milli Takımı Antrenörü Yasin Urlu (ortada) gözetiminde, şampiyonalara birlikte antrenman yaparak hazırlanıyor. Antrenör Yasin Urlu, Kamaç ve Karatarla, AA muhabirine açıklamada bulundu.