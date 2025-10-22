Rıza Perçin: 'Antalya'nın Osimhen'i' Gueye yüzümüzü kara çıkarmadı

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Gaziantep FK maçında sonradan oyuna girip attığı 2 golle dikkat çeken Senegalli genç Mouhamed El Bachir Gueye'nin performansını değerlendirdi.

Biz ona 'Antalya'nın Osimhen'i' diyoruz. Yüzümüzü kara çıkarmadı.

Perçin, AA muhabirine verdiği röportajda göreve başladıklarında transfer listesinin hazır olduğunu ve eski yönetim ile teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Tek başına karar verdiği tek transferin 22 yaşındaki Senegalli Mouhamed El Bachir Gueye olduğunu belirten Perçin, Gueye'yi önceden takip ettiğini, başkan olunca buraya çağırdığını ve temsilcisinin güvendiği bir arkadaş olduğunu anlattı. Emre Belözoğlu'nun kendisine 'kulübün başkanı sizsiniz, karar verin' dediğini aktaran Perçin, futbolcuya güvendiğini belirterek sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Gueye'nin Gaziantep deplasmanında forma giydiğini hatırlatan Perçin, maçla ilgili şunları söyledi: Gaziantep'te 2 gol attı, puan çıkarabilecek vuruş da yaptı ama kaleci kurtardı. Perçin, beraberlikle ayrılsalardı bugün Gueye hakkında daha fazla konuşuluyor olacağını belirterek performansın meyvesini aldıklarını ifade etti.

Perçin, bir iki takım temsilcisinin devre arasında Gueye için milyon avro seviyelerinde teklifler sunduğunu, ancak kulübün bu teklifleri kabul etmediğini söyledi. Futbolcuya güvendiklerini; heyecanlanmaz, çalışmalarına devam ederse ve şansı yaver giderse 'Antalya'ya iyi bir futbolcu kazandırdık' diyebileceklerini vurguladı.

Başkan, Gueye'nin ileride hem Türk hem de dünya futboluna sunulabilecek, Antalya'ya maddi ve manevi katkı sağlayacak önemli bir futbolcu olacağının garantisini verdi.

Afrika'da tarama ve genç yetenek ağı

Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından futbolcularla özel toplantılar yaptığını söyleyen Perçin, sıkıntıları not alıp yeni teknik direktör Erol Bulut ile paylaştığını belirtti. Perçin, Erol Bulut'a yalnızca futbolcunun gelişim hikayesini anlattığını; hocanın idmanlarda görünce oynamasını uygun gördüğünü ifade etti.

Ekibimiz önümüzdeki günlerde Afrika'ya gidip bir tarama yapacak. Perçin, scout ekibinin bir dosya getirdiğini ve Afrika ile Avrupa'nın alt liglerinden genç futbolcuları takip edecek bir ağ kurmayı planladıklarını açıkladı.

Başkan, yazılım ve teknoloji dışında para üretmenin zor olduğunu, Anadolu kulüplerinin tek şansının futbolcu çıkarmak olduğunu vurguladı. Hem Türkiye'de hem de Afrika ve Avrupa alt liglerinde ışık gördükleri oyuncuları kulübe kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, Türk futbolunun kurtuluşunun bu yönde olduğunu değerlendirdi.

