Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları Gerçekleşti

Rize'de Uluslararası Dağ Bisikleti Heyecanı

Rize'nin güzel Güneysu ilçesinde, Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi. Bu heyecan dolu organizasyon, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirildi.

Yarışmanın Detayları

Yarışlar, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirildi ve toplamda 5 farklı ülkeden 120 sporcu katılım gösterdi. Sporcular, 4,2 kilometrelik zorlu parkurda birincilik için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Bazı sporcuların parkurda zorlandığı da gözlerden kaçmadı.

Öne Çıkan Sporcular

17 yaş altı erkekler kategorisinde Eymen Şen birinci olurken, 17 yaş altı kızlar kategorisinde ise Damla Eser ipi önde göğüslendi. Diğer kategorilerdeki birinciler şöyle: 15 yaş altı erkek - Veli Sarı, 15 yaş altı kız - Yağmur Aytekin, 12 yaş altı erkek - Tuna Yıldırım, 12 yaş altı kız - Miray Akcan, master erkek - Mustafa Yıldız.

Büyük erkekler kategorisinde Emre Yavuz, büyük kadınlar kategorisinde Tatiana Saitovara, genç erkekler kategorisinde Vadim Gvozdarev ve genç kadınlar kategorisinde ise Yuliya Li birinciliği elde etti.

Ödüller ve İzleyiciler

Dereceye giren sporcular, toplamda 220 bin lira değerinde madalya ve para ödülü ile onurlandırıldı. Yarışları izleyenler arasında Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ve birçok sporsever yer aldı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası Rize MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.