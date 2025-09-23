Sadettin Saran, Fenerbahçe'yi Dinamo Zagreb Maçı İçin Uğurlayacak

Başkan Saran'dan takım ziyareti

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, bugün kulüp tesislerinde takımla bir araya gelecek.

Maç öncesi program

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bugün son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak ve ardından özel uçakla Hırvatistan'a hareket edecek.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Sadettin Saran, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla buluşarak oyunculara maçta başarı dileyecek ve takımı Hırvatistan'a uğurlayacak.