Şahinbey Belediyespor EAFF Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalde Elendi

Ampute Futbol: EAFF Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor'un Sonucu

İtalya'nın Sassuolo kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde, Şahinbey Belediyespor, yarı final karşılaşmasında İspanyol temsilcisi CD Flamencos ile mücadele etti.

Yarı Final Mücadelesi

Gerçekleşen karşılaşmada, Şahinbey Belediyespor, CD Flamencos ekibine karşı 1-0 mağlubiyet alarak final yolunda büyük bir fırsatı kaybetti.

Üçüncülük Maçı Bekleniyor

Şahinbey Belediyespor, bu sonuçla birlikte EAFF Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçı oynama hakkını elde etti. Yarı finaldeki diğer karşılaşmayı kaybeden takım ile karşılaşacak olan Şahinbey, organizasyondaki şansını sonuna kadar zorlayacak.