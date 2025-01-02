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Sakaryaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırıyor

Sakaryaspor, Gençlerbirliği ile yapacağı maça hazırlanırken, teknik direktör Mesut Bakkal takımının durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:35
Sakaryaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırıyor

Sakaryaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Tedavileri süren Salih Dursun ve Emre Demir ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştılar.

Mesut Bakkal: "Her şey iyi gidiyor"

Teknik direktör Mesut Bakkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk bölümünü iyi bir puanla bitirdiklerini belirtti. Yeni antrenman sahasının avantajlarından bahseden Bakkal, "Arada Başakşehir ile hazırlık maçı oynadık, verimli geçti. Hem moralliyiz hem keyifliyiz, çocuklar iyi antrenman yapıyor. İnşallah Gençlerbirliği maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her şey iyi gidiyor, inşallah böyle devam ederiz." şeklinde konuştu.

Sakarya ekibi, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Sakaryaspor ile Gençlerbirliği, 6 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Bakkal, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın...

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Bakkal, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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