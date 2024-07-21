Sakaryaspor'da Yeni Transfer Heyecanı

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, yeni bir transfer ile kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile anlaşma sağladığını duyurdu.

İki Yıllık Sözleşme İmzalandı

Sakaryaspor, futbolcuyla toplamda 2 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Kahraman Demirtaş, yeni sezon öncesi takıma katılarak defansif hattı güçlendirecek.

Bu transferin, Sakaryaspor'un sezon hedefleri açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Takım, yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmayı planlıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.