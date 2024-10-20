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Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor Maç Sonrası Açıklamalar

Sakaryaspor, İstanbulspor'u 3-1'lik skorla yendi. İki teknik direktör maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:30
Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor Maç Sonrası Açıklamalar

Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor Maçında Sonuç

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında, Sakaryaspor evinde Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaştı ve maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Mesut Bakkal'nın Değerlendirmesi

Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "İlk maçımızda ilk galibiyet çok güzel oldu. Bu istek ve coşku olduğu sürece çoğu maça talibiz" dedi.

Bakkal, taraftarın biraz daha sabırlı olması gerektiğini belirterek, "Bu süreçten geçiyoruz. İstanbulspor, ikinci bölgede toplarla rakibe sorun yaratabilen bir takım. Bu 10 gün bize çok iyi geldi; rotasyon yaparak sahaya çıktık ve bu strateji sonuç verdi" şeklinde konuştu.

Osman Zeki Korkmaz'ın Tepkisi

Uğur Okulları İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın hakem kararları ile ilgili sert eleştirilerde bulundu ve "Bugün 2-2'ye gelen pozisyondaki gol iptali, hırsızlık olarak değerlendirilmeli. İstanbulspor, sahada 16 kişiye karşı 11 kişi oynadı" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, iptal edilen golün ofsayt nedeniyle geri alındığını ancak hakemin açıklamalarının kendisini tatmin etmediğini belirtti. "Bu maçta müdahale olduğu kesin; 1-1'ken ve ikinci yarının başındaki pozisyonlar bizim lehimize dönebilirdi" dedi.

Son olarak, Korkmaz, "Sakaryaspor'u tebrik ediyorum ama bu şekilde kazanılan bir puana sevinemem. Futbolseverlerin bu durumu anlamasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

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