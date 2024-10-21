Sakaryaspor'un Galibiyet Hasreti Sonuçlandı

Sakaryaspor’un Galibiyeti ile Mağlubiyet Serisi Sona Erdi

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Bu galibiyet, yeşil-siyahlı takımın sezondaki ikinci galibiyeti oldu.

Sezona İyi Başlayamayan Sakaryaspor

Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1’lik beraberlikle başlayan Sakaryaspor, sonraki müsabakalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile de 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor karşısında 2-0 galip gelerek ilk galibiyetini elde eden takım, ardından MKE Ankaragücü’ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor’a 3-1 ve Fatih Karagümrük’e ise 4-0 kaybederek üst üste mağlubiyetler yaşadı.

Evinde İlk Galibiyet

Zemin bakımı nedeniyle 4 iç saha maçını dış sahada oynamak zorunda kalan Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda ilk kez Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaştı. Bu müsabakada 3-1’lik sonuçla galip gelerek, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Puan Durumu ve Gelecek Maç

Bu galibiyetle birlikte Sakaryaspor, ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile toplamda 10 puan topladı ve 9. haftayı 18. sırada tamamladı. Takımın rakip ağları 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Öte yandan, Sakaryaspor, ligdeki bir sonraki karşılaşmasını 27 Ekim Pazar günü saat 13.30’da Bandırma 17 Eylül Stadı’nda Teksüt Bandırmaspor ile oynayacak.