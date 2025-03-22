Samsun'da Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı. Şampiyona, Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe 37 kulüpten 85 sporcu katıldı ve turnuvanın ilk gününde sporcular, sıralama turu gerçekleştirerek yarışmaya ilk adımlarını attı.

Yarışmanın yarın final tırmanışları ile devam edeceği belirtildi. Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye'nin en iyi dağcılarını Samsun'da ağırladıklarını vurguladı.

Ayrıca, Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahim Ekin, spor tırmanışının olimpik bir yarışma olduğunu belirterek, “İki gün sürecek olan bu müsabakalarda kız ve erkek toplam 4 kategoride 85 sporcumuz yarışacak.” dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. Samsun Atatürk Spor Salonu'nda 37 kulüpten 85 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde sıralama turu gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. Samsun Atatürk Spor Salonu'nda 37 kulüpten 85 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde sıralama turu gerçekleştirdi.