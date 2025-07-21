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Samsunspor, Hollanda'da Yeni Sezon İçin Kuvvet Çalışmalarına Devam Ediyor

Samsunspor, Hollanda kampında kuvvet çalışmaları yaparak yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 13:22
Samsunspor, Hollanda'da Yeni Sezon İçin Kuvvet Çalışmalarına Devam Ediyor

Samsunspor, Hollanda Kampında Kuvvet Çalıştı

Trendyol Süper Lig’in önemli temsilcilerinden Samsunspor, Hollanda'nın Arnhem şehrinde gerçekleştirdiği kampla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı, 1 saat 30 dakika boyunca devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından kuvvet çalışmalarıyla devam etti.

Bu süreçte, Lubomir Satka antrenmanda takımdan ayrı koşu yaparak bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Karadeniz temsilcisi, yarın saat 18:00’de Hollanda Eredivisie ekibi Telstar ile bir hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarını...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarını...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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