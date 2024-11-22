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Şanlıurfaspor, Boluspor ile Zorlu Bir Deplasman Maçına Çıkıyor

Şanlıurfaspor, Boluspor deplasmanında 13. hafta mücadelesine çıkacak. Maç saat 16.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:51
Şanlıurfaspor, Boluspor ile Zorlu Bir Deplasman Maçına Çıkıyor

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, bölgenin önemli stadyumlarından biri olan Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı, deneyimli hakem Süleyman Bahadır yönetecek. Haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olması beklenen bu karşılaşmada, her iki takımın da 18'er puanı bulunuyor ve ligdeki durumları açısından büyük önem taşıyor.

Ancak, Şanlıurfa temsilcisi için biraz sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Takımın futbolcularından Hakan Erçelik ve Cuma Menize, tedavi süreçleri devam ettiği için bu kritik maçta forma giyemeyecek.

Bolu’da oynanacak bu önemli sınavda her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu doldurmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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