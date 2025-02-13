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Şanlıurfaspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile Yollarını Ayırdı

Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Karafırtınalar'a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:04
Şanlıurfaspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile Yollarını Ayırdı

Şanlıurfaspor'da Değişim: Sait Karafırtınalar ile Yollar Ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yeni bir dönem başlatma kararı aldı. Kulüp yönetiminin yaptığı resmi açıklamayla, Karafırtınalar'ın görevine son verildiği bildirildi.

Kulüpten Yapılan Açıklama

Kulüpten yapılan duyuruda, "Teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, Şanlıurfaspor taraftarları arasında farklı tepkilere neden oldu. Takımın yeni teknik direktörü için arayışlar ise şimdiden başladı.

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