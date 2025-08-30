Savate Milli Takımı Weiz'de Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Hazırlıklar ve hedef

MUHAMMED KAYGIN - Avusturya'nın Weiz kentinde 4-7 Eylül tarihlerinde yapılacak Büyükler Avrupa Savate Assaut Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları, madalyalar için ter döküyor.

Kamp detayları

Çankırı Hamide Bıkçın Kamp Eğitim Merkezi'nde 24 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde devam eden kampta 6 kadın 3 erkek sporcu ile şampiyonaya hazırlanan milli takım, Türk bayrağını göndere çektirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Antrenörlerin değerlendirmesi

Savate Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Kibaroğlu, AA muhabirine kampın tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Kibaroğlu, sporcuların çok yetenekli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımız artık savateyi kavradılar. Çankırı'da üçüncü kampımız. İlk Bulgaristan'a Dünya Şampiyonası'na gittik, daha sonra Taşkent'te Dünya Kupası geçirdik. Artık sporcular da antrenörler de tecrübe edindiler."

Kibaroğlu, yurt dışına giderek başka sporcular görmenin çalışmalara büyük etkisi olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Şampiyonaya 9 sporcu ile katılacağız. Daha önceki şampiyonalarda da elde ettiğimiz gibi güzel bir dereceyle ülkemize dönmek istiyoruz."

Yoğun kamp sürecini anlatan Kibaroğlu, antrenman programını da aktardı:

"Sabah çok erken saatlerde, güneş doğmadan kalkıyoruz bir dağ koşusu yapıyoruz. Daha sonra futbol sahasında sprint koşuları yapıyoruz. Savatede eşli çalışmak çok önemli. Yani ellikle çalışmadan ziyade karşılıklı görerek, vurarak, hafif hissederek çalışmak daha avantajlı oluyor."

Teknik Kurul Başkanı ve sporcu sözleri

Savate Teknik Kurul Başkanı İbrahim Çiçek de şampiyonada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktardı. Çiçek, amaçlarının bayrağı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şampiyonada benzinimiz bitmesin diye burada doldurmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz de iyi, sadece bu spora biraz yabancılar, bazı yerlerde takılıyorlar. Hedefimiz orada en iyi şekilde başarı elde edip ülkemize dönmek. En son gittiğimiz şampiyonalarda kendimizi ispatladık, Türkleri gördüler ve iyice tanımaya başladılar. Marşımızı ezberleyecekler."

Milli sporcu Ebrar Rabia Çakır ise 70 kiloda Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek duygularını şöyle aktardı:

"Büyükler Assaut kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek ilk milli takımda olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ülkemizi temsil ettiğimiz için çok gururluyum. Umarım takımca altın madalya ile döneceğiz. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor, üstüne katarak devam ediyoruz çalışmalara."

Milli takım, Çankırı kampındaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra Weiz'de düzenlenecek olan şampiyonada ülkeye madalya ve İstiklal Marşı sözüyle dönmeyi hedefliyor.

Avusturya'nın Weiz kentinde 4-7 Eylül tarihlerinde yapılacak Büyükler Avrupa Savate Assaut Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları, madalyalara ulaşmak için ter döküyor.