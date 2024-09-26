Şenol Güneş: Trabzonspor Kötü Gidişatı Düzeltmek İçin Çalışıyor

Şenol Güneş, Kötü Sonuçların Üstesinden Geleceklerini Belirtti

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın içindeki olumsuz havanın ortadan kaldırılacağına dair inançlarını dile getirdi. "Beklemediğimiz sonuçlar aldık, oyunumuz da hayallerimizin çok altında kaldı ve bu durumu düzeltmek mecburiyetindeyiz." diyerek, takımının mevcut durumuna dikkat çekti.

Taraftardan Beklentiler ve Gerçekler

Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, "Ligden beklentilerimizi karşılayacak sonuçları maalesef elimizde bulunduramadık. 5 maçta sadece 5 puan toplayabildik. Bu, taraftarları ve camiayı kesinlikle mutsuz etti," dedi. Güneş, kulübün büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, bu durumu değiştirmek için sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Olumsuz Durumu Düzeltmek İçin Stratejik Adımlar

Güneş, takımın mevcut sorunlarının üstesinden gelmek için birleştirici bir yaklaşım benimseneceğini belirtti. "Öz güvenin kaybolduğu bir dönemdeyiz, bu durumu düzeltmek için dikkatli adımlar atmalıyız." diyerek, takımın hem bireysel hem de grup performansının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Başkanla Ekip Çalışması

Güneş, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile sürekli görüşerek moralleri yükseltmeye çalıştıklarını belirterek, "Başkan da bu durumdan etkileniyor. Saha içinde çözüm üretilebilmesi için hızlı bir ekip çalışmasına ihtiyaç var," dedi.

Takım Olma Bilinci ve Motivasyon

Güneş, takımın bir bütün olarak hareket etmesinin önemini vurguladı: "Bir arada oynamadığımız sürece başarılı olamayız. Bu nedenle bireysel performansların yanı sıra takım uyumunu da sağlamalıyız."

Gelecek Vizyonu

Güneş, oyuncularının potansiyeline güvendiğini belirterek, "Devre arasına kadar mevcut kadromuzla ilerlemeye çalışacağız, ama kesinlikle gelişim için zaman tanımalıyız" dedi. Olumsuz sonuçlarla karşılaşılabileceği ancak bu dönemlerin geçici olduğunu ve azimle devam edilmesiyle üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

"Pes etmek yok, daha çok çalışmak var" diyen Güneş, Trabzonspor'un başarıya ulaşması için gereken azmi göstereceğini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün durumuna dair açıklamalarda bulundu.