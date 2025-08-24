DOLAR
Serie A: Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı

İtalya Serie A 1. hafta maçında Cagliari, Unipol Domus Stadı'nda Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak son anda puanı kurtardı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:12
Maç Özeti

İtalya Serie A'nın 1. hafta mücadelesinde, Semih Kılıçsoy'un forma giydiği Cagliari, Unipol Domus Stadı'nda konuk ekip Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi ve tempo, ikinci yarıda arttı.

Goller ve Önemli Anlar

Konuk ekip, maçın 68. dakikasında Rolando Mandragora ile öne geçti. Ev sahibi ekip skoru eşitlemek için bastırdı ve 90+4'te Sebastiano Luperto'nun kafa koluyle bulduğu golle son dakikalarda skoru 1-1 yaptı.

Semih Kılıçsoy, maçta 81. dakikada Gennaro Borrelli'nin yerine oyuna girerken, maçın uzatma dakikalarında 90+7'de sarı kart gördü.

