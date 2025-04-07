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Şevval İlayda Tarhan, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonu Oldu

Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 23:30
Şevval İlayda Tarhan, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Birinci İsim

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Erdemli'deki Büyük Müsabaka

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun düzenlediği turnuva, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Bu yarışmada havalı tabanca müsabakaları tüm hızıyla devam etti.

Olimpiyat ikincisi ve Avrupa şampiyonu olan Şevval İlayda Tarhan (Ankara ferdi), büyük kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde madalya kürsüsünün zirvesine yükseldi. Bu kategoride Seher Tokmak (Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü) ikinci, Yasemin Beyza Yılmaz (Ottoman Shooting Spor Kulübü) ise üçüncü oldu.

Genç Kadınlarda Şampiyona

Genç kadınlar kategorisinde ise İlayda Nur Çürük (Parla Akademi Spor Kulübü), Türkiye şampiyonluğunu ele geçirdi. Bu başarı, genç atıcıların da ulusal düzeyde yükseldiğini gösteriyor.

Madalya Töreni Gerçekleşti

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ederek, bu sporcuların başarılarını kutladı.

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, kadınlar 10 metre havalı tabanca...

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalyayı milli sporcu Şevval İlayda Tarhan kazandı.

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, kadınlar 10 metre havalı tabanca...

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalyayı milli sporcu Şevval İlayda Tarhan kazandı.

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