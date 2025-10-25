Sinem Francisca Tous, Asya Triatlon Kupası'nda Altın Madalya

Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Malezya'daki Asya Triatlon Kupası'nda 1.03.10'luk süreyle altın madalya kazandı.

Kota Kinabalu'da zirveye çıktı

Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Malezya'da düzenlenen Asya Triatlon Kupasında madalya kürsüsünün en üst basamağına çıktı.

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre, Kota Kinabalu kentindeki organizasyonda elit kadınlar kategorisinde 22 triatlet mücadele etti.

Sinem Francisca Tous, yarışı 1.03.10'luk süresiyle rakiplerinin önünde tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli triatlet, eylül ayında katıldığı Balkan Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Zekeriya Yücetürk, Sinem'in son aylardaki performansıyla olimpiyat yolculuğunda önemli mesafe katettiğini belirtti.

Bu sonuç, Sinem Francisca Tous'un uluslararası arenadaki yükselişinin ve olimpiyat hedefindeki iddiasının güçlü bir teyidi olarak öne çıkıyor.

