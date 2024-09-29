Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK vs Adana Demirspor

Tarih: 7. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Sipay Bodrum FK, ev sahibi avantajıyla Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın Önemli Anları

Mücadelede, 54. dakikada Sipay Bodrum FK'nın kazandığı korner sonrası savunma oyuncusundan seken top, Seferi'nin sert vuruşu ile ağlara gitti ve durumu 2-0'a getirdi.

60. dakikada Adana Demirspor, Gravillon'un etkili vuruşu ile skoru 2-1'e taşıdı. Ancak bu sevinç kısa sürdü.

63. dakikada, Adana Demirsporlu Ali Yavuz Kol'un vuruşu, kaleci Sousa tarafından kontrol edildi. 74. dakikada Seferi'nin serbest vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş dikkatli davrandı.

78. dakikada, Dimitrov'un ceza sahasında düşmesi üzerine VAR incelemesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi. 81. dakikada Seferi'nin kullandığı penaltı, üst direkten döndü ve Samet Yalçın'ın kafa vuruşu da dışarı gitti.

Son olarak, 82. dakikada Sipay Bodrum FK'nin oyuncusu Puşcaş, ceza sahası içinde etkili bir vuruş gerçekleştirdi ve skoru 3-1 yaptı.

Sonuç: Müsabaka, Sipay Bodrum FK'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.