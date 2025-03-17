Sivasspor'dan 3 Futbolcu Milli Takımda

Sivasspor'da Milli Takım Sevinci

Trendyol Süper Lig'in önemli ekiplerinden Net Global Sivasspor, 3 futbolcusunun milli takımlara çağrıldığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, golcü oyuncu Rey Manaj Arnavutluk Milli Takımı'na, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na ve orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'na davet edildi.

Başarılar Diledi

Sivasspor Kulübü, milli takımlara davet edilen futbolcularına başarılar dileyerek, oyuncularının uluslararası arenada ülkesini temsil edecek olmasından gurur duyduğunu belirtti.