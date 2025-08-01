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Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Erzurumspor FK ile yapacağı maça yönelik idmanlarını sürdürüyor. Maç 9 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 21:49
Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlığını Devam Ettiriyor

Trendyol 1. Lig temsilcisi Sivasspor, sezonun ilk haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulübün resmi açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın ilerleyen bölümünde taktiksel maç çalışması yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor futbol takımı, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Maç Bilgileri

İki ekip, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Charis Charisis (önde), Samuel Moutoussamy (sağda), Alex Pritchard (solda) katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Charis Charisis (önde), Samuel Moutoussamy (sağda), Alex Pritchard (solda) katıldı.

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