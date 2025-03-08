Sivasspor, Göztepe Maçına Hazır

Sivasspor, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, kampa girdi ve maçı bekliyor.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:08
Sivasspor, Göztepe Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanın devamında 5'e 2 pas çalışması yaptı ve idmanın son bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girerek, maç saatini heyecanla beklemeye başladı. Net Global Sivasspor ile Göztepe, yarın saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tamamladı.

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