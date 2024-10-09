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Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:27
Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Hatayspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

Millî Maç Arası Sonrası Toplandılar

Kırmızı-beyazlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen 3 günlük aranın ardından kulüp tesislerinde bir araya geldi. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ile Başladı

Antrenman, sporcuların ısınma hareketleri ile başlangıç yaptı. Ardından, dar alan pas çalışmaları yapıldı. Futbolcular, yarı saha çift kale maçı ile idmanı tamamladı.

Sakatlık Durumu

Bu süreçte sakatlığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarına katıldı.

Maç Günü ve Saat

Sivasspor, yarın yapacağı antrenman ile Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. İki takım, 20 Ekim Pazar günü saat 13:30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Rey Manaj da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Rey Manaj da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Rey Manaj da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Rey Manaj da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Rey Manaj da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Rey Manaj da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

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