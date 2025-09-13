Süper Lig'de Transferlerin Yaş Ortalaması 25,73

Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,73 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:25
Süper Lig'de Transferlerin Yaş Ortalaması 25,73

Süper Lig'de Transferlerin Yaş Ortalaması 25,73

METİN ARSLANCAN - Anadolu Ajansını

Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,73 oldu.

Kulüplerin yeni sezon kadrolarında daha genç ve dinamik bir yapı tercih ettiği bu dönem, transfer istatistiklerine de yansıdı. Ortaya çıkan ortalama, lig ekiplerinin hem deneyim hem de genç yetenek dengesini gözettiğini işaret ediyor.

Haberin kaynağı olarak belirtilen isimler metinde korunmuştur.

METİN ARSLANCAN - Anadolu Ajansını

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atlı Okçulukta Gamze İdigük'in Hedefi: Türkiye Şampiyonu Olmak
2
Victor Osimhen, Süper Lig'in En Pahalı Transferi: Galatasaray 75 Milyon Avro Ödedi
3
Niğdeli Genç Milli Boksörlerin Hedefi: Avrupa Şampiyonluğu
4
Metin Oktay Kabri Başında Anıldı — Galatasaray Efsanesi 34. Yılında
5
Gençlerbirliği, Ali Ekber Düzgün'ün İstifasını Kabul Etti
6
Nilüfer Belediyespor Süper Kupa Zaferinin Ardından Şampiyonluğa Kilitlendi
7
Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı EuroBasket 2025 Finali Nedeniyle 19.00'a Alındı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği