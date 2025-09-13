Süper Lig'de Transferlerin Yaş Ortalaması 25,73

METİN ARSLANCAN - Anadolu Ajansını

Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,73 oldu.

Kulüplerin yeni sezon kadrolarında daha genç ve dinamik bir yapı tercih ettiği bu dönem, transfer istatistiklerine de yansıdı. Ortaya çıkan ortalama, lig ekiplerinin hem deneyim hem de genç yetenek dengesini gözettiğini işaret ediyor.

