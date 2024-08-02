Teddy Riner, Paris 2024'te Judo Altın Madalyasını Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judoda Başarılar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda judoda gerçekleştirilen erkekler +100 kilo müsabakalarında Fransız judocu Teddy Riner, altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakanın Detayları

Oyunların yapıldığı Champ de Mars Arena'da gerçekleşen finalde, Riner, Güney Koreli Minjong Kim karşısında büyük bir mücadele vererek zafere ulaştı. Milli sporcumuz İbrahim Tataroğlu ise ikinci turda elendi.

Bronz Madalya Sahipleri

Bu kategoride bronz madalya ise Özbek Alisher Yusupov ile Tacikistanlı Temur Rakhimov arasında paylaşıldı.

Riner'in bu başarısı, Fransa için büyük bir gurur kaynağı oldu ve judo sporunun uluslararası alanda ne denli önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.