Teksüt Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 Yenerek 3 Puanı Kapdı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "3 puan önemliydi, aldık. Mutluyuz. İnşallah bunu önümüzdeki son 5 haftaya taşırız." dedi.

Gürsel'den Maç Değerlendirmesi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürsel, Yeni Malatyaspor'un ligde zor şartlarda mücadele ettiğini vurgulayarak, "İlk yarıda hatalı bir şekilde gol yedik. Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonlarda ne kadar erken gol bulursanız o kadar rahatlarsınız. Biz pozisyona girdik ama golü çok çabuk bulamadık. İlk yarının son dakikasında birinci golü bulduk. Sonra ikinci ve üçüncü golleri bulduk. Önemli olan burada kazanmaktı. Kazandık, önümüzdeki hafta pazartesi günkü maçımıza bakacağız." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Cephesi

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, "Futbolda her zaman sonuçları hatalar belirler, genç ve hata yapmaya müsait bir takımız. Sahada emeği geçen oyunculara ve rakip takıma teşekkür ediyoruz." ifadesinde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, maçın ardından açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, maçın ardından açıklama yaptı.