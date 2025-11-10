TFF’den Bahis Operasyonu: 1024 Futbolcu PFDK’ya Sevk Edildi

TFF, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu 10.11.2025'ten itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti; fikstür ve transfer düzenlemeleri yapılıyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 19:29
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun bahis oynadığı tespit edilmesi üzerine bu isimleri Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Kararın Detayları ve Süreç

TFF'nin yazılı açıklamasında, sevk işlemlerinin tedbir amaçlı olduğu belirtilirken soruşturmanın resmi kurumlarla yürütülen yazışmalar doğrultusunda genişleyebileceği vurgulandı. Ayrıca tek bir bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcunun dosyalarının, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmamak için ilgili kurumlardan gelecek ek belgeler ışığında yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Kulüplerin kadro mağduriyetini önlemek için yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu sağlanması amacıyla FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlandığı aktarıldı.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararıyla TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürleri 2 hafta kaydırıldı. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edeceği bildirildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada ayrıca, soruşturma kapsamındaki yazışmaların sürdüğü ve gelecek cevaplara göre soruşturmanın genişletilerek devam edeceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'den PFDK'ya sevk edilen futbolcular

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

