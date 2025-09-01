TFF ile Ray Sigorta 3 Yıllık Milli Takımlar Ana Sponsorluğunda Anlaştı

TFF ile Ray Sigorta arasında 3 yıllık ana sponsorluk anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ray Sigorta arasında milli takımların ana sponsorluğunu kapsayan 3 yıllığına anlaşma imzalandı. Anlaşma, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

İmza törenine katılanlar

İmza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı kaptanı Didem Karagenç ve davetliler katıldı.

Hacıosmanoğlu: 2026 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu törende, "2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Önce Gürcistan, sonra da İspanya ile önemli maçlara çıkacağız...." ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu, ayrıca federasyonun ve milli takımların son dönemdeki performansına vurgu yaparak Türkiye'nin yeniden milli takım etrafında kenetlendiğini belirtti ve "Hedefimiz belli, 24 yıl sonra gruptan çıkarak hak ettiğimiz yerde olacağız" dedi.

Ray Sigorta'dan açıklama

Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, anlaşma kapsamında TFF'nin üç yıl boyunca tüm sigorta ihtiyaçlarının Ray Sigorta tarafından karşılanacağını vurguladı. Erdoğan, "Ray Sigorta 67 yıldır bu topraklara güven veren Türkiye'nin en köklü şirketlerinden birisi... Bu gücü ülkemizin en büyük tutkularından biri olan futbolla birleştirdik" şeklinde konuştu ve anlaşmanın federasyon, milli takımlar ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolu yükseliyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunun kendi "Everest noktasını" bulmaya çalıştığını vurguladı. Kıragası, "Kadın futbolu en üst noktasını bulmaya çalışıyor. Son 5 senedir kadın milli takımlar olarak göstermiş olduğumuz ilerleme, kendi Everest noktamıza ulaşmak için gerekli motivasyonu sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. Ray Sigorta'nın desteğiyle saha dışındaki risklerin de bertaraf edileceğini belirtti.

Montella: Sigorta koruma ve dayanaktır

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ray Sigorta ile yapılan iş birliğinden memnuniyetini dile getirerek, "Ray Sigorta gibi uluslararası bir şirketle yol yürümek bizi mutlu ediyor" dedi. Montella, "Sigorta, bir koruma ve dayanaktır. Milli takımımızla beraber yürüyeceğiz. Hedeflere ulaşmak için en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı ve Gürcistan ile İspanya maçlarında takımın elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

