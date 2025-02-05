TFF ve Kulüplerden Gürsoy Yalçın İçin Taziye Mesajı

TFF'den Derin Üzüntü Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için taziye mesajı yayımladı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "A Milli Futbol Takımı'mızın eski oyuncusu ve teknik direktör Ali Rıza Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde de yer alan ancak bir süredir tedavi gören Merhum Gürsoy Yalçın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ve Diğer Kulüplerin Taziye Mesajları

Beşiktaş Kulübü ise Gürsoy Yalçın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladı ve şu açıklamayı yaptı: "Futbol A Takımı'mızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe Kulübü de taziye mesajında, "Sergen Yalçın'a başsağlığı dileriz. Bir dönem Futbol A Takımı'mızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sergen Yalçın'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından "Bir dönem Futbol A Takımı'mızın formasını giyen eski sporcumuz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Yalçın Ailesi'ne ve sevenlerine başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.

Diğer Kulüpler de Taziye Yayımladı

Sergen Yalçın'ın bir dönem teknik heyetinde bulunan Murat Şahin, eski takım arkadaşı İbrahim Toraman gibi isimlerin yanı sıra Konyaspor, Gaziantep, Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor kulüpleri de başsağlığı mesajı yayımladı.