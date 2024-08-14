TOFAŞ Yeni Transferi John Jenkins İle Anlaştı

TOFAŞ, John Jenkins ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüp, ABD'li şutör John Jenkins ile resmi bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

John Jenkins Kimdir?

33 yaşındaki Jenkins, son iki sezonda NBA G League'de Ignite takımında forma giydi. 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ABD Milli Takımı adına mücadele eden oyuncu, geçtiğimiz sezonu 31 maçta 17,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,1 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

TOFAŞ, Jenkins ile gerçekleştirdiği bu transferle 2024-2025 sezonu için önemli bir adım atmış oldu.