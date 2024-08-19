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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Şampiyonluk Mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle camiayı bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:42
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Şampiyonluk Mesajı

Trabzonspor'un Şampiyonluk Vizyonu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesinde şampiyonluk hedefine odaklandıklarını vurguladı.

Güçlü Bir Camiamız Var

Doğan, kulüp dergisindeki yazısında, bu zorlu yılın tüm camiayı bir araya getirdiğini belirterek, "Bu yıl, hırsımızı artırarak yeni sezon öncesi ihtiyacımız olan gücü bizlere sundu" dedi.

57'inci Yıl Kutlamaları

Trabzonspor'un kuruluşunun 57'nci, Süper Lig'e girişinin de 50'nci yılı olduğunu hatırlatan Doğan, futbol köklerinin 1900'lerin başına dayandığının altını çizdi. "İdmanocağı gibi köklü kulüplerimiz, futbol ile tiyatroyu buluşturdu" ifadelerini kullandı.

Başkan Hacıosmanoğlu'na Başarılar

Yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak göreve başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu'na başarı dileyen Doğan, adil bir futbol ortamı talep ettiklerini vurguladı.

Transfer Politikası ve Hedefler

Doğan, Trabzonspor'un titizlikle yürütülen transfer politikası sayesinde yeni sezona hırslı bir kadro ile gireceğini belirterek, eksikliklerin mali disipline özen göstererek tamamlanacağını ifade etti.

Taraftarlara Çağrı

Doğan, Trabzonspor taraftarlarını, her zaman kulübüne destek vermeye davet ederek, "Sesinizi gür çıkarın, takımınızı yalnız bırakmayın. Bu şanlı kulübe destek verin" şeklinde konuştu.

Yeni sezonda Trabzonspor’un merkezinde yer alan camia, şampiyonluk için birlikte kenetlenecek ve zorlu bir mücadeleye hazır olacak.

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