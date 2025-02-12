Trabzonspor Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapılacak maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamalara göre, antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik çalışmalar ile sona erdi.

Sıradaki Antrenman

Trabzonspor, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.