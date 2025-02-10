Trabzonspor, Eyüpspor'a Karşı 4 Değişiklikle Çıktı

Trabzonspor, Eyüpspor'a Karşı 4 Değişiklikle Sahada

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, geçen haftaki Bellona Kayserispor maçı 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Son karşılaşmada 0-0'lık beraberlik alan, Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, kadroda önemli değişiklikler yaptı. Kart cezalısı Mendy'in yokluğunda Lundstram, Eren Elmalı'nın yerine ise yeni transfer Mustafa Eskihellaç forma giydi. Ayrıca, Nwakaeme ve Zubkov gibi yeni transferler de yedek kulübesinden çıkarak maça dahil edildi.

Zubkov ve Mustafa Eskihellaç İlk Kez

Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, takımlarıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, bu defa lig maçında ilk 11'de yer aldı. İki gün önce transferi açıklanan Mustafa Eskihellaç, Eren Elmalı'nın yokluğunda sahada yer alarak taraftarlarıyla buluştu.

Tribünler Boş Kaldı

Maç öncesinde Trabzonspor taraftarlarının karşılaşmaya ilgisi düşük kaldı. Papara Park'ta geniş boşluklar gözlemlenirken, yalnızca az sayıda taraftar takımlarına destek verdi. Bu durum, Trabzonspor'un evindeki karşılaşmalarında beklenen atmosferin oluşmadığını gösterdi.