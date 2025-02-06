Trabzonspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Trabzonspor, Eyüpspor'u Bekliyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşan oyuncular, yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve topa sahip olma antrenmanları yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.

Trabzonspor'un hazırlıklarına yarın devam edeceği bildirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmanda Oleksandr Zubkov (solda), Arseniy Batagov (ortada) ve Danylo Sikan (sağda) yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmanda Oleksandr Zubkov (solda), Arseniy Batagov (ortada) ve Danylo Sikan (sağda) yer aldı.