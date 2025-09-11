Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü
Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İlk bölümde futbolcular ısınma ve pas çalışması yaptı.
Çalışma, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel antrenmanla sona erdi.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
