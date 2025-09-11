Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Sürdürdü

Trabzonspor, 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:13
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İlk bölümde futbolcular ısınma ve pas çalışması yaptı.

Çalışma, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel antrenmanla sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

