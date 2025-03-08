Trabzonspor-Hatayspor Maçında Öne Çıkan Gelişmeler

Trabzonspor, Hatayspor karşısında kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı. Kadın taraftarlar özel bir gün için ücretsiz maç izledi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:12
Trabzonspor-Hatayspor Maçında Öne Çıkan Gelişmeler

Trabzonspor, Hatayspor Maçına 4 Değişiklikle Çıktı

Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ederken, geçtiğimiz hafta TÜMOSAN Konyaspor'a karşı oynadığı maçın 11'ine göre 4 oyuncuyla sahaya çıktı.

Sakatlıkları süren oyunculardan Pedro Malheiro yerine Hüseyin Türkmen, Stefan Savic'in yokluğunda Okay Yokuşlu, kart cezalısı Mustafa Eskihellaç yerine Arif Boşluk ve tercihen Mohammed Cham'ın yerine Oleksandr Zubkov maça ilk 11'de başladı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Malheiro ve Savic ile kart cezalısı Mustafa Eskihellaç olmak üzere toplam 5 futbolcu, Hatayspor maçı kadrosunda yer alamadı.

Dragus ve Enis Destan Kadroda

Denis Dragus, 16 Aralık'ta yapılan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi süreci tamamlandıktan sonra hatayspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Bu sürede 1'i kupa olmak üzere toplam 13 maç kaçıran Dragus'un dönüşü takım için sevindirici oldu.

Ayrıca, Enis Destan da bir maçlık sakatlık sürecinin ardından kadroya geri döndü. Tim Jabol Folcarelli, kadroya dahil olduktan kısa süre sonra sakatlık geçirdi ancak Hatayspor maçı kadrosuna dahil edildi. Zubkov da bir maçlık sakatlığının ardından 11'de yer buldu.

Başkan Doğan'dan Nwakaeme'ye Destek Mektubu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Nijerya'ya giden Anthony Nwakaeme'ye bir mektup yazarak ona destek verdi. Mektubunda, "Sevgili Tony, biz, bu kulübün renklerine kendini adamış olan herkesiz. Fırtınalara karşı beraber durmalıyız. Sana inanıyorum!" ifadelerini kullandı.

Kadın Taraftarlara Özel İlgi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar, bu maçı ücretsiz izleme imkanı buldu. Tribünler, kendilerine ayrılan yerlerle dolarken, futbolcular sahaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kadınlarla Yükselen Türkiye" pankartıyla çıktı. Ancak, tribünlerde yer yer boşluklar gözlemlenirken, az sayıda Hatayspor taraftarı da takımlarını desteklemek için oradaydı.

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