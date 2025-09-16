Trabzonspor kalesini kilitledi: İlk 5 haftada sadece 2 gol

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında Trabzonspor, kalesinde sadece 2 gol görerek sezonun en güçlü savunma başlangıçlarından birini gerçekleştirdi.

Ligde ilk 5 haftada performans

Bordo-mavililer, ligde ilk 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. İlk haftada sahasında Kocaelispor'u yenen takım, deplasmanda Kasımpaşa'yı ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek kalesini gole kapadı.

Ligin 4. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 5. haftada ise Fenerbahçe deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü.

Kalede Uğurcan'dan Onana'ya

Ligin ilk 4 haftasında kaleyi Uğurcan Çakır korudu. Galatasaray'a daha sonra transfer olan milli kaleci, bordo-mavili formayla çıktığı 4 maçta sadece 1 gol kalesinde gördü. Son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında ise Trabzonspor'da ilk kez görev yapan yeni transfer Andre Onana, bu maçta 1 gol yedi ve performansıyla beğeni topladı.

Son 13 sezonun en iyi başlangıcı

Trabzonspor, son 13 sezon içerisinde yediği gol olarak en iyi başlangıcı yaptı. En son 2012-2013 sezonunda kalesinde 2 gol yiyen bordo-mavili takımın takip eden sezonlardaki gol sayıları şöyle: 2013-2014: 6, 2014-2015: 5, 2015-2016: 4, 2016-2017: 6, 2017-2018: 9, 2018-2019: 6, 2019-2020: 7, 2020-2021: 7, 2021-2022: 4, 2022-2023: 5, 2023-2024: 6, 2024-2025: 3 ve bu sezon: 2.