Trabzonspor, St. Gallen ile Berabere Kaldı

Trabzonspor'un St. Gallen ile Mücadelesi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya geldi. Maç, gol atılamadan, 0-0 sona erdi.

İlk Yarının Özeti

Maçın 52. dakikasında Visca, sol kanattan köşe atışı kullandı. Arka direkte iyi yükselen Mendy'nin kafa vuruşu, kalenin yanından dışarı gitti.

İkinci Yarının Önemli Anları

66. dakikada yine Visca sağ kanattan ortasını yaptı, fakat Trezeguet'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. Son dakikalarda, 86. dakikada Ruiz tarafından yapılan köşe atışında, Geubbels kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Miguel Nogueira, VAR incelemesi sonrası bu golü Dragus'a faul olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Sonuç olarak, karşılaşma golsüz sona erdi ve avantaj sağlanamadı. İki takım arasındaki rövanş maçı, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.