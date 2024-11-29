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Trabzonspor'un Olağan Genel Kurulu Başlıyor: Ertuğrul Doğan Tek Aday

Trabzonspor'un olağan genel kurulu yarın başlayacak. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan, tek aday olarak yarışacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:04
Trabzonspor'un Olağan Genel Kurulu Başlıyor: Ertuğrul Doğan Tek Aday

Trabzonspor Kulübü'nün olağan genel kurulu, yarın Hayri Gür Spor Salonu'nda başlayacak. İki gün sürecek olan bu önemli toplantıda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, tek aday olarak seçime katılacak.

Genel kurulda, 9,909 üye oy kullanma hakkına sahip. Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek ve yeni yönetim, 3 yıl süreyle görev yapacak.

Kongrenin ilk günü saat 09.00'da başlayacak. Bu günde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetim kurulu raporu görüşülecek ve yönetim kurulunun ibrası oylanacak.

İkinci gün de aynı saatte başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde ise şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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