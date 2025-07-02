Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmı kondisyon salonunda gerçekleştirildi.

İlk Antrenman Detayları

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde rondo ve pas çalışması ile hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

Trabzonspor Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını, sürdürüyor. Bordo-mavili futbolcular, kondisyon salonunda çalıştı.

Trabzonspor Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını, sürdürüyor. Bordo-mavili futbolcular, kondisyon salonunda çalıştı.