Trendyol 1. Lig'de Amed ve Boluspor'un Eşitliği

Trendyol 1. Lig'de Kıran Kırana Mücadele

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler ile Boluspor karşı karşıya geldi. Her iki takım da skoru açmak için yoğun çaba sarf ederken, maçın sonunda sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldılar.

Maçın Detayları

Güçlü bir performans sergileyen Amed, ev sahibi olduğu maçı kazanmak için her fırsatı değerlendirirken, Boluspor ise dirençli oyunu ile dikkat çekti. Sonuç olarak, her iki takım da birer puan alarak puan tablosundaki yerlerini korudular.