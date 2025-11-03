Trendyol 1. Lig: Iğdır FK 1-1 Bandırmaspor — Bacuna ve Mendes'in golleri

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:30
Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında oynanan karşılaşma Iğdır FK 1-1 Bandırmaspor skoruyla sona erdi. Karşılaşma, dengeli oyun ve karşılıklı gollerle tamamlandı.

Hakemler

Ömer Faruk Gültekin, Kemal Mavi, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Iğdır FK Kadrosu

Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Mendes dk. 61), Moryke Fofana, Bruno (Rotariu dk. 85), Ali Kaan Güneren (Eysseric dk. 46), Eyüp Akcan (Doğan Erdoğan dk. 46), Fode Koita, Gökcan Kaya, Güray Vural

Yedekler: Ahmet Engin, Caner Cavlan, Aaron Suarez, Taha Tepe, Serkan Asan, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Bandırmaspor Kadrosu

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 80 Gani Burgaz dk. 80 (Emirhan Acar dk. 90)), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Jetmir Topalli dk. 83)

Yedekler: Mourad Louzif, Akın Alkan, Cem Türkmen, Atalay Atcı, Yiğit Zorluer, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller ve Kartlar

Goller: Bacuna (dk. 37) — Bandırmaspor. Mendes (dk. 68) — Iğdır FK.

Sarı kartlar: Tolga Kalender, Mulumba (Bandırmaspor); Eysseric, Alim Öztürk, Sinan Bolat (Iğdır FK).

Maç, iki ekip için de puan hasılatı anlamında eşitlik getirirken, sahadaki mücadele ve değişiklikler maçın temposunu belirledi.

