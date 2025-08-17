Trendyol 1. Lig: Manisa FK 2-1 Atakaş Hatayspor

2. Hafta Maçı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında ev sahibi Manisa FK, konuk Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Maç, Manisa FK'nın etkili oyunuyla öne çıktığı ve sonunda üç puanı hanesine yazdırdığı bir mücadele olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçla Manisa FK 2. haftayı galibiyetle tamamlarken, Atakaş Hatayspor sahadan 1-2 mağlup ayrıldı.

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Manisa FK ile Atakaş Hatayspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Kadir Kaan Yurdakul (solda) ile Atakaş Hatayspor’dan Funisho Bamgboye (7) mücadele etti.