Trendyol 1. Lig: Manisa FK 2-1 Atakaş Hatayspor

Trendyol 1. Lig 2. haftasında Manisa FK, evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 23:48
2. Hafta Maçı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında ev sahibi Manisa FK, konuk Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Maç, Manisa FK'nın etkili oyunuyla öne çıktığı ve sonunda üç puanı hanesine yazdırdığı bir mücadele olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçla Manisa FK 2. haftayı galibiyetle tamamlarken, Atakaş Hatayspor sahadan 1-2 mağlup ayrıldı.

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Manisa FK ile Atakaş Hatayspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Manisa FK ile Atakaş Hatayspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Kadir Kaan Yurdakul (solda) ile Atakaş Hatayspor’dan Funisho Bamgboye (7) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Manisa FK ile Atakaş Hatayspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda...

