Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivassor, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazır

Özbelsan Sivassor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'da kampa girecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 12:47
Özbelsan Sivassor, Ankara deplasmanına hazır

Hazırlıklar teknik direktör yönetiminde tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivassor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmaları ve top koruma egzersizleriyle sürdü.

Kırmızı beyazlı ekibin idmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi. Takım karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor, Aktepe Stadı'nda, yarın saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivassor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

