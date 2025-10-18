Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivassor, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazır

Özbelsan Sivassor, Ankara deplasmanına hazır
Hazırlıklar teknik direktör yönetiminde tamamlandı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivassor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmaları ve top koruma egzersizleriyle sürdü.
Kırmızı beyazlı ekibin idmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi. Takım karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor, Aktepe Stadı'nda, yarın saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.
