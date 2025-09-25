Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 5-0 Adana Demirspor — Korkmaz ve Palaz'ın Açıklamaları

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor'u 5-0 yendi; Korkmaz '3 puan' hedefini vurguladı, Palaz ise hak edenin kazandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:57
Özbelsan Sivasspor, ligde konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Osman Zeki Korkmaz: Hedefimiz her maç 3 puan

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçla ilgili değerlendirmesinde yerel basının açıklamalarına işaret ederek, "Maçla ilgili 3 puan hedefi koyduğumla alakalı. Açıklamaları kulüp resmi kanalından yapıyorum, onun dışındaki açıklamalar iyi niyetli açıklamalar. Farkındayım ama yapılan şeyler pek bizim söylediklerimizi yansıtmıyor. Çünkü bu ligde herhangi bir takıma karşı değil de, umarım o günleri tekrar yaşayacağız, 4 büyük takıma karşı çıkarken Sivasspor'un hocası 'hedefimiz 3 puan' der. Onun dışında zaten Sivasspor'un hedefi bellidir." dedi.

Korkmaz, ayrıca Adana Demirspor'un zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Umarım bu köklü kulüp en kısa zamanda toparlanıp hak ettiği eski güzel günlere döner diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koray Palaz: Hak eden kazandı, uzun bir yolculuğumuz var

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hak edenin kazandığı bir maç olduğunu" söyledi. Palaz, sonuç sonrası duygularını aktarırken planlarının bir kısmının işlediğini, bir kısmının ise işlemediğini ifade etti ve "Maçın skoru belli." dedi.

Palaz, takımın içinden geçtiği sürece ilişkin olarak, "Futbol bir skor oyunu ve bugün de maçın kontrolü rakibimizdeydi. Bir hayal satmıyorum, bir hayal de anlatmıyorum. İşin gerçek kısmında Sivasspor'un üstün bir oyunu var. Bizim için uzun bir yolculuk olacak. Oyuncuları toparlamak bizim elimizde. 3-4 gün sonra yeni bir müsabakamız var. Açıkçası hak eden taraf kazandı, bunun dışında savunacak başka bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasını Sivasspor'u tebrik ederek tamamlayan Palaz, kulübün hak ettiği yere gelmesini dileyip, takımın genç oyuncu yapısına ve geleceğe dönük planlamaya vurgu yaptı. Palaz, ligin içinde rekabet etmenin kadro derinliği açısından zorluklar yarattığını ve genç oyuncu yetiştirmenin kulübün önceliği olduğunu belirtti.

