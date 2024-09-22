Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig 6. Haftasında Önemli Maç

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın 49. dakikasında Yusuf Sarı ceza sahası dışından etkili bir şut çekti, ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Dönen topa Manev kalitesine göre şut çekti; fakat Ertuğrul Taşkıran pozisyonu kontrol etmeyi başardı.

55. dakikada Alioui, sol kanattan ceza sahasına ortaladı, ancak top yine Ertuğrul Taşkıran'da kaldı. 71. dakikada Semih Güler ceza sahası dışından sert bir şut çekti fakat top üst direğe çarparak dışarı gitti.

81. dakikada Yusuf Barasi, ceza yayı üzerinden bir şut attı. Ertuğrul Taşkıran, bu pozisyonda yine başarılı bir şekilde iki hamlede topu kontrol etti.

Sonuç

Karşılaşma, Corendon Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyet, Alanyaspor için ligdeki önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Corendon Alanyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ali Yavuz Kol (80) ile Alanyasporlu Makouta (42) mücadele etti.